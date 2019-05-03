Прямая трансляция: "Ночные волки" открывают мотосезон

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Прямая трансляция: "Ночные волки" открывают мотосезон

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Московские байкеры клуба "Ночные волки" открывают мотосезон. Они стартуют из своего байк-центра на Нижних Мневниках до "Крокус Экспо", где вместе с сотрудниками ГИБДД покажут зрелищное шоу.

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