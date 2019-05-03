Прямая трансляция: Реконструкция боя перед взятием Берлина

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Прямая трансляция: Реконструкция боя перед взятием Берлина

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Под Самарой проводят реконструкцию битвы, произошедшей перед взятием Берлина в 1945 году.

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