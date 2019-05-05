Прямая трансляция: В Шереметьево горит самолёт "Аэрофлота"

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Прямая трансляция: В Шереметьево горит самолёт "Аэрофлота"

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В столичном аэропорту Шереметьево полыхает самолёт "Аэрофлота", который приземлился вскоре после вылета уже горящим.

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