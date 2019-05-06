Прямая трансляция: Родственники жертв трагедии в Шереметьево прилетают в Москву

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Прямая трансляция: Родственники жертв трагедии в Шереметьево прилетают в Москву

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Фото: © РИА "Новости" / Владимир Астапкович

В Москву прилетели родственники погибших при крушении самолёта в аэропорту Шереметьево. На месте самой трагедии продолжают работать экстренные службы и специалисты СК РФ.

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