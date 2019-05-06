Прямая трансляция: Заслуженный лётчик-испытатель анализирует ЧП с лайнером

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Прямая трансляция: Заслуженный лётчик-испытатель анализирует ЧП с лайнером

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Фото: © Агентство "Москва"

Заслуженный лётчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий анализирует ЧП с загоревшимся самолётом в Шереметьево.

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