Прямая трансляция: Сгоревший лайнер "Аэрофлота" убирают с ВПП в Шереметьево

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Прямая трансляция: Сгоревший лайнер "Аэрофлота" убирают с ВПП в Шереметьево

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Сгоревший лайнер "Аэрофлота" убирают со взлётно-посадочной полосы в Шереметьево. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

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