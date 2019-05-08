Прямая трансляция: Африканские слоны вышли на прогулку в Московском зоопарке

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Прямая трансляция: Африканские слоны вышли на прогулку в Московском зоопарке

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Африканские слоны в Московском зоопарке выходят на прогулку после зимы. 39-летняя мама Пипита наслаждается потеплением вместе со своими детьми — Филимоном и Кипридой.

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