Прямая трансляция: Объявляют состав сборной России по хоккею на ЧМ

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Прямая трансляция: Объявляют состав сборной России по хоккею на ЧМ

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10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. На открытой тренировке объявляют окончательный состав нашей команды.

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