Стрим от гимназии в Казани, куда ворвался вооружённый ученик

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Стрим от гимназии в Казани, куда ворвался вооружённый ученик

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Лайф ведёт прямую трансляцию от школы в Казани, куда на урок литературы ворвался вооружённый ножом и пневматическим пистолетом ученик.

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