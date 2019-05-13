Прямая трансляция: Шнуров рассказывает о прощальном туре "Ленинграда"

Читайте также

Прямая трансляция: Шнуров рассказывает о прощальном туре "Ленинграда"

8

Сергей Шнуров рассказывает о прощальном туре группировки "Ленинград". Ожидается, что он ответит на вопросы про дальнейшую карьеру, творчество и жизнь.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×