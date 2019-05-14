Прямая трансляция: Лавров и Помпео об итогах переговоров

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Прямая трансляция: Лавров и Помпео об итогах переговоров

1994

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео подводят итоги переговоров. Их беседа в Сочи длилась почти три часа.

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