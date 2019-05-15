Прямая трансляция: Путин и президент Австрии подводят итоги переговоров

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Прямая трансляция: Путин и президент Австрии подводят итоги переговоров

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Президент РФ Владимир Путин и лидер Австрии Александр Ван дер Беллен подводят итоги переговоров, которые состоялись в санатории "Русь" в Сочи. Лайф ведёт прямую трансляцию их пресс-конференции.

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