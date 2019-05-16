Прямая трансляция: Путин на медиафоруме ОНФ

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Прямая трансляция: Путин на медиафоруме ОНФ

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". Ранее в Кремле назвали темы, которые будут подниматься на нём.

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