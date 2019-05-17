Прямая трансляция: Кузнецова о судьбе брошенной в поликлинике девочки

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Прямая трансляция: Кузнецова о судьбе брошенной в поликлинике девочки

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и главный врач детской инфекционной больницы рассказывают о дальнейшей судьбе малышки, которую бросили в поликлинике.

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