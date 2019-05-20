Прямая трансляция: Как пройдут ЕГЭ и ОГЭ в этом году?

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Прямая трансляция: Как пройдут ЕГЭ и ОГЭ в этом году?

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Фото: © РИА "Новости" / Денис Абрамов

24 мая начинаются итоговые выпускные экзамены для девятиклассников, а 27-го — для одиннадцатиклассников. Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов отвечает на вопросы об экзаменах, которые поступили на горячую линию.

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