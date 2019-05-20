Прямая трансляция: Как реставрируют картину Репина, повреждённую вандалом

Картина "Иван Грозный и сын его Иван" имеет внушительные размеры — 2x2,54 м. Для её реставрации требуется особое оборудование. Специалисты Третьяковской галереи презентуют специальный стол-трансформер, который выполнен по индивидуальному заказу реставраторов галереи. Подробнее — в прямой трансляции Лайфа.

Как уже сообщал Лайф, Игорь Подпорин, повредивший картину художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, получил два с половиной года колонии общего режима.