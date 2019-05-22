Прямая трансляция: Путин на совещании с правительством

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Прямая трансляция: Путин на совещании с правительством

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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства РФ. Главная тема — меры социальной поддержки инвалидов.

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