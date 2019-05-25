Прямая трансляция: Военные оркестры в парках Москвы

Читайте также

Прямая трансляция: Военные оркестры в парках Москвы

0

Музыкальный марафон открывается на Поклонной горе в Москве. Всё лето в парках и скверах столицы будут играть военные оркестры. Эту традицию возрождает фестиваль "Спасская башня".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×