Прямая трансляция: Путин проводит совещание по искусственному интеллекту

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Прямая трансляция: Путин проводит совещание по искусственному интеллекту

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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по искусственному интеллекту, оно проходит в школе программирования Сбербанка. Лайф ведёт прямую трансляцию события.

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