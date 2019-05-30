Прямая трансляция: Путин вручает многодетным семьям ордена "Родительская слава"

Президент РФ Владимир Путин вручает многодетным семьям ордена "Родительская слава". Всего награды будут вручены восьми семьям.
Семья Дмитриевых из Москвы воспитывает 11 детей, у семьи Доценко из Санкт-Петербурга восемь детей, у Сергея и Оксаны Лисейцевых из Севастополя — семеро. Также награда будет вручена Ольге и Петру Маркевичам — у них 12 детей, семье Сайрановых из Башкирии — у них семеро детей. Кроме того, ордена получат Сыропятовы из Свердловской области (воспитывают девять детей), Павел и Наталья Тайченачевы из Республики Алтай (воспитывают девять детей) и Кошкины из Сахалина (воспитывают семь детей).
Российский лидер поблагодарил их за родительский труд.
— Именно в многодетных семьях с малых лет закладывается ценность взаимопонимания и трудолюбия, справедливости и единства. Вырастая в окружении сестёр и братьев под крылом любящих, духовно щедрых родителей, дети обретают способность сочувствовать и прощать, — пояснил российский президент.
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