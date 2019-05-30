Прямая трансляция: ЦСКА празднует победу в Кубке Гагарина

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Прямая трансляция: ЦСКА празднует победу в Кубке Гагарина

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ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ и завоевал Кубок Гагарина, и теперь на родной арене команда принимает поздравления.

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