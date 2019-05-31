Прямая трансляция: Bon Jovi в Москве. Фанаты перед концертом

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Прямая трансляция: Bon Jovi в Москве. Фанаты перед концертом

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Впервые за 30 лет группа Bon Jovi даёт концерт в Москве. Последний раз музыканты выступали в столице в 1989 году. Сотни фанатов коллектива уже собираются у "Лужников".

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