Прямая трансляция: "Ночные волки" отмечают юбилей

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Прямая трансляция: "Ночные волки" отмечают юбилей

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Фото © РИА "Новости" / Евгений Биятов

Рычание моторов, концерт и салют. Старейшему мотоклубу России — 30 лет. "Ночные волки" празднуют юбилей в своём байк-центре. Поздравить мотоциклистов приехали гости со всей страны.

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