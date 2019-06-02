Прямая трансляция: "Красочный забег" в Москве

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Прямая трансляция: "Красочный забег" в Москве

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Пять тысяч человек вышли на "Красочный забег" в Москве. На протяжении всего маршрута участников осыпают красками.

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