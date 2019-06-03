Прямая трансляция: Исследуем игру Spellbreak: битва магов

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Прямая трансляция: Исследуем игру Spellbreak: битва магов

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Учим заклинания, вооружаемся волшебными палочками и отправляемся в бой. Сегодня опробуем Spellbreak — игру в жанре королевской битвы в антураже необычного фэнтезийного мира.

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