Прямая трансляция: Совместное заявление Путина и Си Цзиньпина

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Прямая трансляция: Совместное заявление Путина и Си Цзиньпина

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели сегодня переговоры. После встречи они делают совместное заявление.

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