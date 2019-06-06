Прямая трансляция: В Подмосковье прощаются с убитым спецназовцем ГРУ

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Прямая трансляция: В Подмосковье прощаются с убитым спецназовцем ГРУ

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На Митинском кладбище Московской области прощаются с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, которого убили в драке в Путилкове. Он заступился за парней, которых избивала толпа, и получил смертельный удар ножом в сердце.

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