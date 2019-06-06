Прямая трансляция: ПМЭФ-2019. Церемония открытия

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Прямая трансляция: ПМЭФ-2019. Церемония открытия

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Началась торжественная церемония открытия Петербургского международного экономического форума. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

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