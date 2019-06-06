Прямая трансляция: Путин на ПМЭФ-2019

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Прямая трансляция: Путин на ПМЭФ-2019

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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2019. Ранее состоялась торжественная церемония открытия форума.

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