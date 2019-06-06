Прямая трансляция: Встреча Путина с президентом Болгарии

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Прямая трансляция: Встреча Путина с президентом Болгарии

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В рамках мероприятий ПМЭФ-2019 президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с лидером Болгарии Руменом Радевым. Они обсудят проблемы двусторонних отношений и ключевые вопросы международной повестки.

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