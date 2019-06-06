Прямая трансляция: Встреча Путина и премьера Словакии

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Прямая трансляция: Встреча Путина и премьера Словакии

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Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини. Встреча проходит на полях ПМЭФ.

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