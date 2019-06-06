Прямая трансляция: Си Цзиньпину вручают диплом почётного доктора СПбГУ

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Председатель КНР Си Цзиньпин будет удостоен звания почётного доктора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Китайскому лидеру вручают соответствующий диплом.

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