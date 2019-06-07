Прямая трансляция: Путин и Си Цзиньпин на встрече с энергетиками на ПМЭФ-2019

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Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин встречаются с участниками российско-китайского энергофорума и руководителями энергетических компаний на полях ПМЭФ-2019.

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