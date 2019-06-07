Прямая трансляция: Ковровая дорожка Премии Муз-ТВ — 2019

451

В этом году Премия Муз-ТВ проходит в 17-й раз. На красной дорожке — 150 артистов. Тарелки вручат в 14 номинациях. Лайф ведёт прямую трансляцию с ковровой дорожки, где звёзды собираются в преддверии мероприятия.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×