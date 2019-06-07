Прямая трансляция: Переговоры Путина и генсека ООН

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Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях ПМЭФ. Лайф ведёт прямую трансляцию встречи.

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