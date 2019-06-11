Прямая трансляция: Журналиста Голунова отпускают на свободу

Ивана Голунова вот-вот должны отпустить на свободу. Что сейчас происходит у здания Главного следственного управления МВД по Москве, смотрите в прямой трансляции Лайфа:

Сегодня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что прекращено уголовное преследование журналиста, в связи с этим его отпускают из-под домашнего ареста.

Корреспондента "Медузы" обвиняли в попытке сбыта наркотиков, однако участие Голунова в этом преступлении не доказали. Сам он также был не согласен с обвинением, считая, что запрещённое вещество ему могли подкинуть.