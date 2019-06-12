Прямая трансляция: Владимир Путин вручает Госпремии

Президент РФ Владимир Путин в День России вручает Государственные премии учёным и деятелям культуры. По завершении церемонии глава государства проведёт торжественный приём. Лайф ведёт прямую трансляцию из Кремлёвского дворца.
В числе лауреатов: народный артист СССР композитор Родион Щедрин, литературовед Павел Басинский, пианист Николай Луганский, руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Владислав Пустовойт, заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов и другие.
- Популярные
- По времени