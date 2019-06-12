Прямая трансляция: Владимир Путин вручает Госпремии

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Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в День России вручает Государственные премии учёным и деятелям культуры. По завершении церемонии глава государства проведёт торжественный приём. Лайф ведёт прямую трансляцию из Кремлёвского дворца.

В числе лауреатов: народный артист СССР композитор Родион Щедрин, литературовед Павел Басинский, пианист Николай Луганский, руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Владислав Пустовойт, заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов и другие.

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