Прямая трансляция: Конный парад на Поклонной горе

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Орловский рысак, будённовские, карачаевские и донские лошади — на Поклонной горе в честь Дня России проходит конный парад. Лайф ведёт прямую трансляцию.

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