Прямая трансляция: Фестиваль на Поклонной горе в День России

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На Поклонной горе танцуют лезгинку и водят хороводы — гостей межнационального фестиваля знакомят с традициями народов России. Лайф ведёт праздничную прямую трансляцию.

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