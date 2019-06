Музыкант-виртуоз Андрей Киряков исполнил хит The Show Must Go On на трёх балалайках и "засветился" в инстаграм-аккаунте культовой британской группы Queen. Также в его репертуаре есть песни Лободы, Тимы Белорусских и группы "Руки вверх". Музыкант исполняет известные хиты в эфире Лайфа.