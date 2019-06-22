Прямая трансляция: Протесты в Тбилиси. День третий

82

В столице Грузии возобновились акции протеста. У здания парламента митингующие теперь требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии и назначения досрочных парламентских выборов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×