Прямая трансляция: Потоп у аэропорта Шереметьево

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В Москве рядом с парковкой терминала "В" аэропорта Шереметьево сильный потоп после дождя. Ливнёвки не справляются. Машины наполовину уходят под воду. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

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