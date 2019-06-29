Прямая трансляция: Выпуск курсантов МЧС на Красной площади

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Больше тысячи выпускников Академии МЧС маршируют по главной площади страны. Курсанты прощаются со знаменем учебного заведения и произносят торжественные клятвы. Лайф ведёт прямую трансляцию.

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