Прямая трансляция: Пресс-конференция Путина по итогам саммита G20

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В японской Осаке завершился саммит глав государств "Большой двадцатки". Владимир Путин даёт пресс-конференцию по итогам двухдневных переговоров. Лайф ведёт прямую трансляцию.

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