Прямая трансляция: Выставка бездомных собак и кошек в Москве

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Фото © pixabay

Благотворительный проект "Надо брать!" проводит в Москве масштабную выставку — пристройку собак и кошек из приютов #SummerХвостофест2019. Все хвостатые участники здоровы, привиты и готовы стать домашними.

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