Прямая трансляция: Путин и Абэ подводят итоги переговоров

28

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступают с заявлениями для прессы об итогах двусторонних переговоров на саммите G20. Лайф ведёт прямую трансляцию.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×