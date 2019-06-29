Прямая трансляция: Пресс-конференция Бари Алибасова

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Бари Алибасов отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвящённой срочному кастингу в группу "На-На".

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