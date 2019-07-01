Прямая трансляция: Возвращение сборной России — победителя Европейских игр домой

257

Сборная России прилетела домой со II Европейских игр. В Минске наши спортсмены завоевали 109 медалей и победили в общекомандном зачёте. Встречаем национальную команду в столичном аэропорту Шереметьево.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×