Прямая трансляция: Путин — на Международном форуме "Развитие парламентаризма"

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Президент РФ Владимир Путин участвует во Втором международном форуме "Развитие парламентаризма". Мероприятие вызвало интерес за рубежом — на него приехали законодатели и эксперты из 132 стран мира.

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