Прямая трансляция: Визит Путина в Ватикан

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ватикан, чтобы побеседовать с папой римским Франциском. Главные темы их встречи — ситуация в Сирии, Венесуэле и на Украине, а также отношения между Россией и Евросоюзом.

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